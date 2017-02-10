Lefke’de tek hedef galibiyet

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in batı ekiplerinden Lefke, Pazar günü oynayacağı GAÜ Çetinkaya maçında galibiyeti hedefliyor. Teknik direktör Mehmet Solkanat, bu zorlu maç öncesinde YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

Solkanat: “Sakatlıklar canımızı sıkıyor”

Teknik direktör Mehmet Solkanat, geçtiğimiz hafta kaybettikleri Doğan Türk Birliği maçında kaybetmelerine rağmen güzel bir oyun sergilediklerini vurguladı. Deneyimli teknik adam, Doğan Türk Birliği karşısında mağlubiyeti hak etmeyen taraf kendilerinin olduğunu ancak futbolda bazı zamanlarda böylesi durumlarda karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Geçen hafta alınan mağlubiyetten çok kendilerini sakatlıkların üzdüğünü belirten Solkanat, maça etki edebilecek önemli oyuncuların sakatlandığını hatırlattı. Doğan Türk Birliği maçında Kasım, Allen, Yakup sakatlanarak oyuna devam edememişti.

“Önümüzdeki süreç son derece önemli”

Mehmet Solkanat, önlerindeki maç takvimine dikkat çekerek önlerinde çok ciddi sınavlar bulunduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, hafta sonunda GAÜ Çetinkaya’yı konuk edeceklerini, sonrasında da Çarşamba günü Küçük Kaymaklı deplasmanına gideceklerini ifade etti. Çok zor bir haftanın kendilerini beklediğini aktaran Solkanat, bu zorlu haftadan kazasız belasız çıkmayı ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

“GAÜ Çetinkaya’ya saygı duyuyoruz”

Pazar günü konuk edecekleri rakipleri GAÜ Çetinkaya hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, rakiplerinin hem tarih, hem de kadro açısından saygı duyulması gereken bir takım olduğunu söyledi. Mehmet Solkanat, Çetinkaya’ya da başarılar dileyerek centilmence bir maçın geçmesini temenni etti.