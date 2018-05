Lefke’de ‘ses bombası’ paniği!

Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde, dün akşam “Düdüklüde Kıymalı Bamya” oyunu sahnelenirken üç adet ses bombası patlatıldı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, dün sabah olayı polise intikal ettirdiklerini belirterek, patlamada herhangi bir zarar meydana gelmediğini ifade etti.

Fehime ALASYA

Lefke Belediyesi ve Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önüne dün akşam 21.00 sıralarında üç adet ses bombası atıldı.

Olay Lefke Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde “Düdüklüde Kıymalı Bamya” adlı oyunun sahnelendiği sırada oldu.

Oyunun sahnelendiği sırada biri salonun, ikisi de belediye binasının önünde park eden araçlardan 3 adet el yapımı yüksek ses bombası atılıp patlatıldığını ifade eden Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, herhangi bir zararın yaşanmadığını belirtti.

Kaya, gürültü sonrasında oyunun devam ettiğini, çıkan seslere o an bir anlam veremediklerini belirterek, sabah bölgede ve güvenlik kameralarında yapılan incelemenin ardından olayı polise intikal ettirdiklerini anlattı.

Kaya, belediye binası üzerinde bulunan güvenlik kameralarından olayın an be an görüntülendiğini belirtti.

Yapılanları yorumlamakta güçlük çeken Kaya, tüm bunlara bir anlam veremediklerini ifade etti.

Öte yandan, Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide, olayın sabah saatlerinde polisin bilgisine ulaştığı ve konuyla ilgili araştırma yapıldığı belirtildi.

Fotoğraflar "Lefkehaber Yeni" isimli facebook hesabında paylaşılmıştır.