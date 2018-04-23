Lefke’de ralli heyecanı yaşandı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun Şeker Sigorta katkılarıyla düzenlediği, 2018 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası birinci yarışı, Lefke Rallisi 2018, 15 aracın katılımıyla gerçekleşti.

Lefke’de kalabalık bir seyirci topluluğunun takip ettiği Lefke Rallisi 2018, Bağlıköy Özel Etap 1-2, Baraj Özel Etap 3-4 ve CMC Özel Etap 5-6 olmak üzere 2 kısımda 6 etap geçilerek tamamlandı. Çekişmeli geçen yarışta Sadık Bilgimer – Ömer Akbelen genel toplamda 4 saniye kadar farkla yarışı Nethouse Ralli takımından Mehmet Kamiloğlu – Rasım Çetinkaya’nın önünde bitirerek yarışı kazandılar. Lefke Belediyesi’nin ana sponsorluğunda gerçekleşen yarışta Mehmet Çocuk yarışı üçüncü olarak tamamladı. Cahit Yekili – Harun Çakır, Abdullah Topal – Tuğrul Albayrak ve Murat Aşık – Ali Kiremitçioğlu’nun tamamlayamadıkları yarışta zirve için yarışan ilk üç aracın kıyasıya mücadeleleri seyircilere güzel dakikalar yaşattı.

Sınıf birincileri

Motul’un yarışın sınıf birincilerine hediye çeki verdiği Lefke Rallisi 2018’de Sınıf 2’de birinci Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener, N’de birinci Mehmet Çocuk – Ahmet Akbıçak, Sınıf 4’de Özhan Karaduman – Serdar Kumru, gençlerde İbrahim Yolcu Argün – Mazhar Ünal ve kadın Co-pilotlarda ise Tuğçe Öztürk birinciler olarak bitirdiler. Bu yarıştaki sonuçlar ile birlikte Nethouse Ralli Takımı takımlar şampiyonasında zirveye yerleşti. Yarışma sonunda ödül töreninden önce Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Kaymakamı Halil Çorba ve KKTOK başkanı Tigin Kişmir tarafından Lefke’deki çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.