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Lefke’de Mulla-Çağla üstünlüğü

Lefke’de Mulla-Çağla üstünlüğü

Lefke Ralli Sprint mücadelesi cumartesi günü gerçekleştirildi

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2018 Lefke Şenlikleri kapsamında düzenlenen Lefke Ralli Sprinti yoğun izleyici kitlesiyle Lefke Baraj Bölgesinde Cumartesi günü 17:00 da verilen start ile gerçekleşti.

17 ekibin kayıt yaptıdığı ve 13 ekibin start aldığı yarışta ekipler zorlu baraj etabını 3 kez geçtiler. Lefke nin dağ havası eşliğinde gerçelşen yarışta ralli kariyerinde ilk kez birincilik alan Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi harika bir derece ile birinciliğe ulaştılar.

İkinci oğlu ile yarışa katılan Fikri Macila – Hasan Macila olurken , üçüncülük Edim Macila – Eser Harper’in oldu. Göksel Macila-Buğra Tabak yarışı 0.1 saniye farkla dördüncü olarak tamamladılar.

Lefke Ralli Sprintinde Sınıf T1 sınıfında Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı , T2’de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç, Sınıf 4’te İbrahim Yolcu Argün, Sınıf R’de Edim Macila – Eser Harper, Sınıf N’de Halil Mulla-Mehmet Çağla, Sınıf 1’de Fikri Macila-Hasan Macila birinci oldular.Sınıf ödüllerini ve genel klasman ödüllerini Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya verdi.

Dereceler ise şöyle oluştu.

 

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

DENEME

FIRST RUN

SECOND RUN

BEST TIME

SINIF

1

3

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lanver Evo IX

03:36,786

03:33,597

03:30,898

03:30,898

N

2

1

Fikri Macila

Hasan Macila Jr.

Mitsubishi Lancer Evo VII

03:53,149

03:44,787

03:36,821

03:36,821

1

3

11

Edim Macila

Eser Harper

Can-am Maverick X3 Turbo

03:45,361

03:41,387

03:39,415

03:39,415

R

4

10

Göksel Macila

Buğra Tabak

Can-am Maverick X3 Turbo

03:49,486

03:47,001

03:39,529

03:39,529

R

5

17

İbrahim Yücebaş

 

Crosskart

DNS

DNS

03:48,257

03:48,257

R

6

8

Mehmetali Yavaşoğlu

Turgut Albayrak

Mitsubishi Lancer Evo VIII

04:09,348

03:57,402

03:48,779

03:48,779

1

7

7

Asaf Akçın

Vural Vurur

Mitsubishi Lancer Evo VIII

04:12,651

03:57,581

03:51,492

03:51,492

N

8

5

İbrahim Yolcu Argün

 

Suzuki Swift

04:19,142

04:04,355

03:57,317

03:57,317

4

9

6

Hasan Yücebaş

 

Crosskart

04:04,116

DNS

04:06,193

04:06,193

R

10

12

Serhat Karaoğlan

İsmail Karataç

TomCat

04:20,895

04:18,938

04:09,274

04:09,274

T2

11

9

Hüseyin Yarkıner

Seyhun Bıkmaz

Mitsubishi Lancer Evo VI

04:25,963

04:11,690

04:12,151

04:11,690

1

12

14

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Vitara

04:17,799

04:17,334

DNF

04:17,334

T1

13

16

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

Mitsubishi Pajero

04:25,791

04:24,579

04:20,715

04:20,715

T2

14

15

Ozan Birşen

Serkan Bolkaner

Suzuki Vitara

05:17,521

04:57,648

04:48,395

04:48,395

T1

 

 

 

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