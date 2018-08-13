Lefke’de Mulla-Çağla üstünlüğü

2018 Lefke Şenlikleri kapsamında düzenlenen Lefke Ralli Sprinti yoğun izleyici kitlesiyle Lefke Baraj Bölgesinde Cumartesi günü 17:00 da verilen start ile gerçekleşti.

17 ekibin kayıt yaptıdığı ve 13 ekibin start aldığı yarışta ekipler zorlu baraj etabını 3 kez geçtiler. Lefke nin dağ havası eşliğinde gerçelşen yarışta ralli kariyerinde ilk kez birincilik alan Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi harika bir derece ile birinciliğe ulaştılar.

İkinci oğlu ile yarışa katılan Fikri Macila – Hasan Macila olurken , üçüncülük Edim Macila – Eser Harper’in oldu. Göksel Macila-Buğra Tabak yarışı 0.1 saniye farkla dördüncü olarak tamamladılar.

Lefke Ralli Sprintinde Sınıf T1 sınıfında Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı , T2’de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç, Sınıf 4’te İbrahim Yolcu Argün, Sınıf R’de Edim Macila – Eser Harper, Sınıf N’de Halil Mulla-Mehmet Çağla, Sınıf 1’de Fikri Macila-Hasan Macila birinci oldular.Sınıf ödüllerini ve genel klasman ödüllerini Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya verdi.

Dereceler ise şöyle oluştu.