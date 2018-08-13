Lefke’de Mulla-Çağla üstünlüğü
Lefke Ralli Sprint mücadelesi cumartesi günü gerçekleştirildi
2018 Lefke Şenlikleri kapsamında düzenlenen Lefke Ralli Sprinti yoğun izleyici kitlesiyle Lefke Baraj Bölgesinde Cumartesi günü 17:00 da verilen start ile gerçekleşti.
17 ekibin kayıt yaptıdığı ve 13 ekibin start aldığı yarışta ekipler zorlu baraj etabını 3 kez geçtiler. Lefke nin dağ havası eşliğinde gerçelşen yarışta ralli kariyerinde ilk kez birincilik alan Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi harika bir derece ile birinciliğe ulaştılar.
İkinci oğlu ile yarışa katılan Fikri Macila – Hasan Macila olurken , üçüncülük Edim Macila – Eser Harper’in oldu. Göksel Macila-Buğra Tabak yarışı 0.1 saniye farkla dördüncü olarak tamamladılar.
Lefke Ralli Sprintinde Sınıf T1 sınıfında Ahmet Esendağlı-Veli Esendağlı , T2’de Serhat Karaoğlan-İsmail Karataç, Sınıf 4’te İbrahim Yolcu Argün, Sınıf R’de Edim Macila – Eser Harper, Sınıf N’de Halil Mulla-Mehmet Çağla, Sınıf 1’de Fikri Macila-Hasan Macila birinci oldular.Sınıf ödüllerini ve genel klasman ödüllerini Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya verdi.
Dereceler ise şöyle oluştu.
SIRA NO
KAPI NO
PİLOT
CO-PİLOT
ARAÇ
DENEME
FIRST RUN
SECOND RUN
BEST TIME
SINIF
1
3
Halil Mulla
Mehmet Çağla
Mitsubishi Lanver Evo IX
03:36,786
03:33,597
03:30,898
03:30,898
N
2
1
Fikri Macila
Hasan Macila Jr.
Mitsubishi Lancer Evo VII
03:53,149
03:44,787
03:36,821
03:36,821
1
3
11
Edim Macila
Eser Harper
Can-am Maverick X3 Turbo
03:45,361
03:41,387
03:39,415
03:39,415
R
4
10
Göksel Macila
Buğra Tabak
Can-am Maverick X3 Turbo
03:49,486
03:47,001
03:39,529
03:39,529
R
5
17
İbrahim Yücebaş
Crosskart
DNS
DNS
03:48,257
03:48,257
R
6
8
Mehmetali Yavaşoğlu
Turgut Albayrak
Mitsubishi Lancer Evo VIII
04:09,348
03:57,402
03:48,779
03:48,779
1
7
7
Asaf Akçın
Vural Vurur
Mitsubishi Lancer Evo VIII
04:12,651
03:57,581
03:51,492
03:51,492
N
8
5
İbrahim Yolcu Argün
Suzuki Swift
04:19,142
04:04,355
03:57,317
03:57,317
4
9
6
Hasan Yücebaş
Crosskart
04:04,116
DNS
04:06,193
04:06,193
R
10
12
Serhat Karaoğlan
İsmail Karataç
TomCat
04:20,895
04:18,938
04:09,274
04:09,274
T2
11
9
Hüseyin Yarkıner
Seyhun Bıkmaz
Mitsubishi Lancer Evo VI
04:25,963
04:11,690
04:12,151
04:11,690
1
12
14
Ahmet Esendağlı
Veli Esendağlı
Suzuki Vitara
04:17,799
04:17,334
DNF
04:17,334
T1
13
16
Bereket Bereketligil
Ahmet Alasya
Mitsubishi Pajero
04:25,791
04:24,579
04:20,715
04:20,715
T2
14
15
Ozan Birşen
Serkan Bolkaner
Suzuki Vitara
05:17,521
04:57,648
04:48,395
04:48,395
T1