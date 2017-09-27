Lefke’de kaza 1 ağır yaralı!

Lefke-Gemikonağı Anayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Nahsen Ateş ağır yaralandı. Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza saat 14:30 sıralarında, Gemikonağı anayolu üzerinde Umut Günaydın yönetimindeki PG 351 Z plakalı araç ile Gemikonağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçti. O esnada karşı istikametten gelmekte olan Ali Bahadır Onuk (E-63) yönetimindeki TFF 710 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan PG 351 Z plakalı araçta yolcu bulunan Nahsen Ateş kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Kaza, PG 351 Z plakalı araç sürücüsü Umut Günaydın ve aynı araçta yolcu olarak bulunan, Delil Kardaş (E-21) ve Agit Cengiş (E-19) ile TFF 710 plakalı araç sürücüsü Ali Bahadır Onuk ise kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip, Agit Cengiş acil serviste, diğer yaralılar ise vücutlarının muhtelif yerlerindeki kırıklar nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.