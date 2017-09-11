Lefke’de kamp sona erdi

YENİDÜZEN Spor Servisi

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Lefke’de Perşembe gününden beri devam eden yurtiçi kampı dün tamamlandı. Teknik direktör Haldun Oktay, yaptığı değerlendirmede kamp boyunca herhangi bir sorunun yaşanmadığını ve kısa sürede önemli bir yol kat ettiklerini ifade etti.

Oktay: “Bir aksilik yaşamadık”

Lefke teknik direktörü Haldun Oktay 4 gün boyunca süren ve dün tamamlanan yurt içi kampını YENİDÜZEN’e değerlendirdi. Oktay; “Kamp çalışmaları planladığımız gibi aksilik yaşanmadan tamamlandı. 4 gün boyunca hem sabah, hem de akşam çalıştık. Programımız çok yoğundu. Sezon başından bu yana ilk kez tam kadro çalıştık. Süreç içerisinde hiçbir sorun yaşanmadı. Bundan sonraki dönemde tamamen teknik taktik ağırlıklı çalışmalar yapacağız” dedi.

“Kasım hırslı ve istekliydi”

Sezon başından bu yana Kasım konusunda Lefke’de oynaması için yoğun çaba sarf eden Lefke, oyuncuyu kampa dahil etti. Bu konuda da görüşünü bildiren Oktay, Kasım’ın hırslı ve istekli olduğunu söyledi. Oktay; “Golcü oyuncumuz Kasım Tağman da kampımıza katıldı. Kasım ve antrenman eksiği olan futbolculara, farklı antrenman programı uyguladık. Kasım'a daha çok genel dayanıklılığa dayalı çalışmalar içeren bir program hazırladık. O da son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Çok hırslı ve istekliydi. Kısa süre sonra eski formunu yakalayacak. Sezon sonunda ameliyat olan Arif Solkanat kendi programı dışında ilk kez toplu çalışmalara katıldı. Kaleci Mehmet'in takıma katıılması moralleri düzeltti. Mehmet de çok hırslı ve istekliydi. Tüm futbolcular son derece yüksek tempoda çalıştı. Süreç, yoğun ama bir o kadar da keyifli geçti” dedi.

Oktay teşekkür etti

Haldun Oktay, 4 gün boyunca kampın verimli geçmesi için çalışmalar yürüten Lefke’li oyunculara, yönetime, yardımcılarına ve kendilerine kapılarını açan Karaoğlanoğlu Spor Kulübü yetkililerine teşekkürlerini sundu. Deneyimli teknik adam Kenan Örgen ve Salih Gümhan’a da teşekkürlerini sundu.