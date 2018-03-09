Lefke'de imar planı hazırlığı

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke için başlatılan imar planı çalışmalarında halkın görüşlerine önem verdiklerini, bu çerçevede halka açık toplantı yanında kitle toplantıları düzenlediklerini ifade etti.



Aziz Kaya, basında konuyla ilgili yer alan bazı eleştirisel haberler üzerine yaptığı açıklamada, Lefke Belediyesi’nin bölgedeki sivil toplum örgütleri ile başlattığı imar planı çalışmaları çerçevesinde, sivil toplumun görüşlerini alma amacıyla kitle toplantıları düzenlediğini, bu toplantıların birincisinin 27 Aralık 2017’de Lefke, Gemikonağı ve Bağlıköy’den temsilcilerin katılımı ile Lefke Belediyesi’nde; ikincisinin ise Yeşilyurt, Doğancı, Taşpınar, Gaziveren, Cengizköy ve Çamlıköy’den temsilcilerin katılımı ile 6 Mart’ta düzenlendiğini kaydetti.



Kaya, “Lefke Belediyesi İmar Planına büyük önem atfetmekte ve bölge halkından yapıcı işbirliği beklemekte, Sosyal medya üzerinden bazı kişilerin iddia ettiğinin aksine, Belediyemiz İmar Planı çalışmalarına büyük önem atfetmekte olup, söz konusu planının katılımcı bir anlayış içerisinde bölge halkının istek ve beklentilerine cevap verecek şekilde hazırlanmasını önemsemektedir” dedi.



Son kitle toplantısında, Belediye’yi temsil eden yetkililerin de yer aldığını kaydeden Kaya, “Belde halkımızdan ricamız, Bölgemizin geleceğinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak olan Lefke İmar Planına nitelikli katkı yapmak yönünde Belediyemiz tarafından ortaya konan çabalarda işbirliği göstermeleri ve benimsediğimiz katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde görüş ve önerilerini bizlerle yapıcı bir şekilde paylaşmalarıdır” dedi.



Ekonomik kalkınmanın doğal kaynaklar ve kültürel mirasın korunarak sağlanmasının önemini vurgulayan Kaya, bu amaçla imar planının 2017’de başlatıldığını ve 17 Haziran 2017’de Lefke Belediye binasında organize edilen geniş katılımlı toplantıda duyurulduğunu kaydetti.



İmar Yasası uyarınca, bölgenin fiziki, kültürel, ekonomik, ekolojik ve kültürel yapısı hakkında detaylı verilerin toplanmasının gerektiğini kaydeden Kaya, imar planının hazırlanmasında veri toplama aşamasında bölge haklının görüş ve önerilerinin alınarak Şehir Planlama Dairesi’ne iletilmesinde, İmar Yasası uyarınca Lefke Belediyesi’nin tam yetkili statüde olduğuna dikkat çekti.



Plan çalışmalarının başlatılmasını takiben, Belediye’nin, iki günlük gazetede 2 gün süresince duyuru yaparak bölge halkının hazırlanacak İmar Planı hakkında görüş ve beklentilerinin altı hafta içerisinde Belediyeye iletilmesini talep ettiğini, 200 kadar sivil toplum örgütü üretici ve öğretim görevlisinden yazı ile görüş talep edildiğini belirten Kaya, Lefke Belediyesi’nin kitle toplantıları düzenleme kararını, gelen görüşlerin kısıtlı kalması üzerine aldığını kaydetti.