Lefke’de ‘doğal dokuya zarar’ endişesi

Yeşilırmak (Limnidi) Sahili’nde yapılan bazı çalışmalar, çevrecilerin tepkisini topladı. Bazı çevreciler, bölgedeki doğal dokuya zarar verildiğini iddia etti, Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediye Başkanı çalışmaları mercek altına alacağını ifade ederken, Çevre Dairesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

YENİDÜZEN

Yeşilırmak Bölgesi’nde yapılan bazı çalışmalar ‘doğa katlediliyor’ gerekçesiyle bazı çevrecilerin ‘tepkisini topladı, Lefke Turizm Derneği çalışmaların denetlenerek, kontrollü olarak devam etmesi gerektiğini söyledi. Bölge Belediye Başkanı Aziz Kaya ise çalışmaları yakından takip edeceğini belirtti.

Çevre Dairesi ise hafta sonu olması nedeniyle konuya ilişkin bilgi edinemediğin, ilk fırsatta açıklama yapılacağını belirtti.

Yeşilırmak (Limnidi) Sahili’nde yapılan bazı çalışmalar, çevrecilerin tepkisini topladı.

Bazı çevreciler, ‘Liman yapımı bahanesiyle’ doğanın katledildiğini ileri sürerken, bölgedeki orkide, nergiz, tarihi mağaralar ve doğal dokuya da zarar verildiğini iddia etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, daha önceden balıkçı barınağı yapımı için bölgede bir girişim yapıldığını fakat Çevre Dairesi ile ilgili devlet kurumlarından onay almadığını anlatarak, ikinci bir bölgenin bu çalışma için tespit edildiğini belirtti.

Yapılan çalışmaların birkaç günlük olabileceği tahminini yürüten Kaya, hemen yerinde inceleme yapacaklarını ifade etti.

Kusetoğlulları: “Bana böyle bir bilgi gelmedi, hemen araştırıp size dönüş yapacağım.”

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Hasibe Kusetoğlulları ise göreve yeni geldiğini belirterek, konuyla ilgili kapsamlı bilgi edindikten sonra açıklama yapacağını belirtti. Kusetoğulları, “Bir haftadır görevdeyim, bana böyle bir bilgi gelmedi, hemen araştırıp size dönüş yapacağım.” dedi.

Karlıtaş: “Denetlenerek kontrollü olarak devam ettirilmelidir...”

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş tarafından yapılan açıklamada; “Yeşilırmak köyüne yapılacak olan Balıkçı barınağı bölgenin önemli bir ihtiyacıdır. Kesinlikle Barınak projesi doğru bir karardır. Ancak köylülerden gelen şikayet araştırılmalıdır. Doğal dengeyi, tarihi değerleri etkileyecek uygulamalar yapılmamalıdır. Balıkçı barınağı inşası yetkili merciler tarafından denetlenerek kontrollü olarak devam ettirilmelidir...” denildi.

FOTOĞRAFLAR: Huriye Nurten Asya

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Yerle ilgili tüm kurumlar olumlu görüş vermişti, çalışmaların takipçisi olacağız”

Bölgede oluşturulacak olan balıkçı barınağı için dalgakıran çalışması yapıldığını ifade eden Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, belirlenen ilk bölgenin sit alanı olduğu için kabul görmediğini, ikinci bölgenin ise Çevre ve Limalar Dairesi ile Kaymakamlıktan olumlu görüş aldığını anlattı.

Çalışmalara yeni başlandığını ve henüz yerinde inceleme fırsatı bulmadığını belirten Kaya, dalgakıran yapılacağı yeni belirlenen alanın Vuni Antik Kent bölesi ile Yeşilırmak arasında bir noktada bulunan ve eskiden çakıl ocağı olarak çalışılan yer olduğunu anlattı.

Çalışmaları yerinde inceleyeceğini kaydeden Kaya, “Daha önce tespit edilen yer Çevre Dairesi tarafından uygun bulunmadı, burada taşların, doğanın sit alanı dahilinde bir bölge olduğu ve fok alanı olduğu söylenmişti. Ardından gösterilen yerle ilgili tüm kurumlardan olumlu görüş alındı. İşlemlere dün başlamış olabilirler. Deniz kenarı bir yerdir. Henüz buradaki çalışmaları inceleme fırsatım olmadı ama eğer benim söylediğim ikinci bölgede olan noktadaki yer ise oraya yapılmasına dair tüm ilgili kurumların olumlu görüşü var.

Yeşilırmak deresinin doğusunda, Vuni antik kent bölgesi ile Yeşilırmak arasında kalan mevkidedir. Eskiden orası çakıl ocağı olarak çalışıyordu. Burasıyla ilgili Çevre Dairesi, Limalar Dairesi, Kaymakamlık gibi devlet kurumlarının olumlu görüşü alınmıştı.” dedi.