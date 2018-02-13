Lefke’de doğa yürüyüşü

Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Lefke Belediyesi tarafından yürütülen ''Trigerring sustainable Development Action’' Projesi kapsamında, tamamlanan yürüyüş parkurunda çok güzel bir havada doğa yürüyüşü gerçekleşti. Yoğun ilginin olduğu etkinliğe hem spor yapıldı hem de doğanın güzellikleri incelendi.