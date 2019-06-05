LEFKE’DE CEVİZ FESTİVALİ

Lefke’nin ev sahipliğindeki festival, iki gün sürecek. Bugün saat 14.00’te açılan 10. Ceviz Festivali, iki gün boyunca saat 23.00’e kadar renkli etkinliklerle devam edecek.

Festivalde, “Bayram Geldi Hoş Geldi” temalı gösteriler, çocuk aktiviteleri, halk dansları, müzik dinletileri olacak. Lefke Belediyesi kadın kursunun “El Emeği Göz Nuru” sergisi de açılacak. Konuklar için rehber eşliğinde “Adım Adım Lefke” tanıtım turu düzenlenecek. Festival kapsamında, yerel stantlar da açılacak.

Bugünün finali Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) katkılarıyla 16 farklı ülkenin kültürünün yansıtılacağı “Uluslararası Turizm Gecesi” ve yarının finali “Bay ve Bayan Turizm Gençlik Yarışması” ile yapılacak.

Cittaslow (sakin şehir) Lefke, Kuzey Kıbrıs’ın en fazla ceviz ağacına sahip yeri olarak biliniyor.