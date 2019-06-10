“Lefke’de büyük bir işsizlik sorunu var”

Dila ŞİMŞEK

Meryem Alıcı, 2014 yılından beri çeşitli yerlerde çalışmasına rağmen, işsizlikle yüzleşmiş. Lefke’de büyük bir işsizlik sorunu olduğunu anlatan Alıcı, gençlerin bölgeden göçünün sebebi olarak bu sıkıntıyı gösteriyor.

28 yaşındaki Meryem Alıcı 2014’te üniversiteden mezun olmuş. Okul Öncesi Öğretmenliği bitiren Alıcı, Lefke’de yaşamasına rağmen, bölgedeki işsizlik sorunu yüzünden Girne’de çalışmaya başlamış. Girne’ye ulaşım güçlüğü çeken Alıcı, aldığı ücretin yetersizliği ve yatırımlarının da yapılmaması sebebiyle, çok sevdiği mesleği icra edememiş.

Daha sonrasında Güzelyurt’ta bir kreşte iş bulan Alıcı, “Neredeyse 4 sene boyunca burada çalıştım. Ama maalesef ülkemizde birkaç belli başlı meslek dışında, sorunsuzca çalışabilen insan yok. Lefke’den birçok genç, her geçen gün göç ediyor çünkü işsizlik var. Bulduğumuz işler, asgari ücretin çok daha altında ve zor koşullarda oluyor, geçinemiyoruz” diye anlatıyor.

“Hak ettiğim ücretin çok daha altında, sosyal haklarım sağlanmadan çalışıyordum”

Yaklaşık dört sene çalıştıktan sonra, daha önceden haberi olmaksızın işten aniden durdurulan Alıcı, “Zaten hak ettiğim ücretin çok daha altında, sosyal haklarım sağlanmadan çalışıyordum. İşsiz kalmaktan iyidir, evime de yakın diye bunca sene kendimi motive ettim. Ancak aniden işten durdurulunca, elimde hiçbir şey kalmadı. Çalışmaya ise ihtiyacım var” şeklinde konuşuyor.

“Bulacağım işlerin şartları kötü, ortalama olanlar ise başka şehirlerde olduğu için masrafım artıyor”

Son birkaç aydır aldığı işsizlik maaşı ile geçimini sürdüren Alıcı, “Tabii bu cüzi bir miktar ve geçici olarak veriliyor. En kısa sürede, düzgün koşullarda çalışabilmek istiyorum. Üniversite okumama rağmen, ne iş bulsam yapacak duruma geldim. Bulacağım işlerin şartları kötü, ortalama olanlar ise başka şehirlerde olduğu için masrafım artıyor… Lefke’deki gençlerin ciddi bir işsizlik sorunu var” diyor.

“Lefke, gençlerin terk ettiği, kadınların işsiz kaldığı bir ‘şehir’ olarak atılı kaldı”

Alıcı, çevresinde kendisi gibi birçok genç olduğunu vurgulayarak, “Lefke, gençlerin terk ettiği, kadınların işsiz kaldığı bir ‘şehir’ olarak atılı kaldı. Ne yazık ki bu güzel şehrimizi terk etmeye zorlanıyoruz çünkü işsizlik çok ciddi bir boyutta. Bu, sanılanın aksine çok yaygın bir sorun ve birçok gencin, beyin göçü yapmasının sebebidir…”