Lefke’de bir yol ayrımı daha
Bonservisi Süper Lig ekiplerinden Lefke’de olan genç oyuncu Zihni Temelci’nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
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Bonservisi Süper Lig ekiplerinden Lefke’de olan genç oyuncu Zihni Temelci’nin takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. Alsancak’ta kalan genç oyuncunun yolun uzak olmasından dolayı Lefke’de kalmak istemediği bilgisi alınan genç oyuncuya, bazı Süper Lig ve Birinci Lig ekiplerinden teklif aldığı da öğrenildi.
Geride kalan 2017-2018 sezonun ilk devresini Lefke’de geçiren genç oyuncu, ligin ikinci devresinde Ozanköy’e kiralanmıştı.
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Etiketler : lefke, Zihni Temelci
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