Lefke’de adrenalin tavan yaptı

2019 Ralli Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü Lefke’de yapıldı. Denktaş –Mişon ikilisinin birinci geldiği 2019 Ralli Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. Kuzey Kıbrıs genelindeki hız tutkunları şampiyonaya yoğun ilgi gösterdi. Gerçekleşen şampiyonayı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi kazanırken, Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikinci sırada, Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve ALPET’in de katkı verdiği 2019 Ralli Şampiyonası geçtiğimiz Pazar günü Lefke’de yapıldı. Gerçekleşen şampiyonayı Rauf Denktaş – Mehmet Mişon ikilisi kazanırken, Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikinci sırada, Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Heyecan hat safhadaydı

Denktaş –Mişon ikilisinin birinci geldiği 2019 Ralli Şampiyonası büyük heyecana sahne oldu. Kuzey Kıbrıs genelindeki hız tutkunları şampiyonaya yoğun ilgi gösterdi. Lefke’de yapılan organizasyonda renkli anlar da yaşandı.

Sınıflarda birinciler

Lefke Rallisi’nde toplam 6 çekişmeli etap geçilirken Sınıf 1 klasmanında Selen Bilgimer – Ahmet Buzlukçuoğlu birinci, Oktay Çocuk – Hüseyin Çocuk ikinci, Vural Vurur – Turgut Albayrak üçüncü oldular. Sınıf 2’de Rauf Denktaş – Mehmet Mişon birinci ikilisi olurken, Fikri Macila –Doğa Koyuncu ikilisi ikinci, Cevdet Alptürk – Mustafa Yücener ikilisi üçüncü oldular. Sınıf 4 klasmanında birinci, İbrahim Yolcu Argün – Niyazi Yorgancıoğlu ikinci ise; Münür Taçoy – Enver Taçoy ikilisi oldular. Sınıf N klasmanında birinci, Murat Aşık – Ali Kiremitcioğlu, ikinci ise; Serhan Tan – Başak Sezinler Tan ikilisi geldiler. Sınıf R’de birinci Edim Macila – Güner Şevketoğlu ikilisi olurken, İrfan Göçen – Mehmet Çağla ikilisi ikinci oldular. Üçüncülüğü ise; Mustafa Çelikden – Efe Özhakkı ikilisi elde ettiler. Genç Pilot kategorisinde birinciliği Hüseyin Yarkıner – Arda Öksüzoğlu elde ederken, Kadınlar Co-Pilot larda Başak Sezinler Tan birinci oldu.