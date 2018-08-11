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Lefke'de 17 ekip start alacak

Lefke'de 17 ekip start alacak

Lefke Şenlikleri Ralli Sprint mücadelesi bugün gerçekleştirilecek

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği Lefke Belediyesi ana sponsorluğu ile Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti bugün düzenlenecek.

Ralli Şampiyonası sınıflarının yanı sıra UTV, Offroad ve Sınıf R olmak üzere toplam 17 aracın mücadele edeceği özel sprint yarışı saat 17.00’de start alacak. 

Yarış, Lefke 16 Ağustos Stadyumu park yerindeki seyirci noktasından takip edilecek. 4.69 km uzunluğundaki Lefke Baraj etabı toplam 3 kez geçilerek tamamlanacak.

Tüm halkın davetli olduğu "Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti" Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'na puan vermeyecek. Yarışın kayıt listesi şöyle:

 

SIRA NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

SINIF

0

Mehmet Gülok

Niyazi Yorgancıoğlu

Subaru Impreza

 

1

Fikri Macila

Hasan Macila Jr.

Mitsubishi Lancer Evo VII

N

2

Mehmet Kamiloğlu

Rasım Çetinkaya

Mitsubishi Lanver Evo X

1

3

Halil Mulla

Mehmet Çağla

Mitsubishi Lanver Evo IX

N

4

Serhan Tan

Başak Sezinler

Subaru Impreza

N

5

İbrahim Yolcu Argün

 

Suzuki Swift

4

6

Hasan Yücebaş

 

Crosskart

R

7

Asaf Akçın

Vural Vurur

Mitsubishi Lancer Evo VIII

N

8

Mehmetali Yavaşoğlu

Turgut Albayrak

Mitsubishi Lancer Evo VIII

1

9

Hüseyin Yarkıner

Seyhun Bıkmaz

Mitsubishi Lancer Evo VI

1

10

Göksel Macila

Buğra Tabak

Can-am Maverick X3

R

11

Edim Macila

Eser Harper

Can-am Maverick X3

R

12

İraz Tuğberk

Uğur Atay

Polaris RZR Turbo XP 1000

R

13

Serhat Karaoğlan

İsmail Karataç

TomCat

T2

14

Ahmet Esendağlı

Veli Esendağlı

Suzuki Vitara

T1

15

Ozan Birşen

Serkan Bolkaner

Suzuki Vitara

T1

16

İbrahim Yücebaş

 

Crosskart

R

17

Bereket Bereketligil

Ahmet Alasya

Mitsubishi Pajero

T2

 

 

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