Lefke'de 17 ekip start alacak
Lefke Şenlikleri Ralli Sprint mücadelesi bugün gerçekleştirilecek
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu'nun organize ettiği Lefke Belediyesi ana sponsorluğu ile Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti bugün düzenlenecek.
Ralli Şampiyonası sınıflarının yanı sıra UTV, Offroad ve Sınıf R olmak üzere toplam 17 aracın mücadele edeceği özel sprint yarışı saat 17.00’de start alacak.
Yarış, Lefke 16 Ağustos Stadyumu park yerindeki seyirci noktasından takip edilecek. 4.69 km uzunluğundaki Lefke Baraj etabı toplam 3 kez geçilerek tamamlanacak.
Tüm halkın davetli olduğu "Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti" Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası'na puan vermeyecek. Yarışın kayıt listesi şöyle:
SIRA NO
PİLOT
CO-PİLOT
ARAÇ
SINIF
0
Mehmet Gülok
Niyazi Yorgancıoğlu
Subaru Impreza
1
Fikri Macila
Hasan Macila Jr.
Mitsubishi Lancer Evo VII
N
2
Mehmet Kamiloğlu
Rasım Çetinkaya
Mitsubishi Lanver Evo X
1
3
Halil Mulla
Mehmet Çağla
Mitsubishi Lanver Evo IX
N
4
Serhan Tan
Başak Sezinler
Subaru Impreza
N
5
İbrahim Yolcu Argün
Suzuki Swift
4
6
Hasan Yücebaş
Crosskart
R
7
Asaf Akçın
Vural Vurur
Mitsubishi Lancer Evo VIII
N
8
Mehmetali Yavaşoğlu
Turgut Albayrak
Mitsubishi Lancer Evo VIII
1
9
Hüseyin Yarkıner
Seyhun Bıkmaz
Mitsubishi Lancer Evo VI
1
10
Göksel Macila
Buğra Tabak
Can-am Maverick X3
R
11
Edim Macila
Eser Harper
Can-am Maverick X3
R
12
İraz Tuğberk
Uğur Atay
Polaris RZR Turbo XP 1000
R
13
Serhat Karaoğlan
İsmail Karataç
TomCat
T2
14
Ahmet Esendağlı
Veli Esendağlı
Suzuki Vitara
T1
15
Ozan Birşen
Serkan Bolkaner
Suzuki Vitara
T1
16
İbrahim Yücebaş
Crosskart
R
17
Bereket Bereketligil
Ahmet Alasya
Mitsubishi Pajero
T2