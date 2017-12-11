Lefke, Yeşilova’ya patladı: 4-0

K-Pet Süper Lig’in 12’inci haftasında Lefke ile Merit Alsancak Yeşilova karşı karşıya geldi. 16 Ağustos Stadı’ndaki mücadelede gülen taraf 4-0’lık skorla Lefke oldu. Rakiplerini yenemezse yenilmeyen ve ligin en çok berabere kalan ekibi olan Yeşilova bu sonuçla ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı. Lefke ise 4 haftalık galibiyet hasretinin ardından farklı galip gelerek hanesine üç puan yazdırdı. Burak’ın ayağından bir penaltı atışını gole çeviremeyen Lefke’nin galibiyet sayıları Candy Augustine, Burak Koçar, Semih Ünaldı ve Zekai Serdar’dan geldi. Bu sonuçla Lefke puanını 14 yaparken, Merit Alsancak Yeşilova 16 puanda kaldı.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı***, Fatih Bardakçıoğlu***, Cem Öksüzoğulları***

LEFKE

Mehmet Özeralp***

Yakup Esmeraslan**

(Dk.55 Arif)***

Aykut Esmeraslan***

Yılmaz Şipal**

Rahmi Çelik***

Allen Assogba**

Semih Ünaldı***

Kaan Savaşkan***

Ruslan Taliev**

(Dk.67 Zekai)**

Candy Augustine***

Burak Koçar***

(Dk.83 M. Toros)

MERİT A. YEŞİLOVA

Hasan Piro*

Bayram Özgün*

(Dk.66 Cevdet)*

Abdullah Atma*

(Dk.46 Hasip)***

Augustine Binya**

Aksel Kaptanoğlu*

(Dk.46 Lua Lua)**

Billy Mehmet**

Seyi Adeleke**

İlyas Niyazi**

Yasin Doğan*

Okan Kibar*

Mustafa Salk*

GOLLER: Dk.16 Candy Augustine, Dk.57 Burak Koçar, Dk.67 Semih Ünaldı, Dk.85 Zekai Serdar (Lefke)