Lefke yerini sağlamlaştırdı: 4-0

K-Pet Süper Lig’in 23’üncü haftasında Gençler Birliği’ni konuk eden Lefke, karşılaşmadan 4-0 gibi farklı bir galibiyetle ayrılmayı başardı. Menekşe beyazlılar 22’nci dakikada Kasım’ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve ilk devreyi de 1-0 önde kapattı. İkinci devrede daha hızlı bir oyun sergileyen Lefke, 67’nci dakikada yine Kasım’ın attığı golle 2-0’ı yakaladı. Bu golün ardından oyuna sonradan giren Semih farkı üçe çıkardı ve Lefke iyice rahatladı. Karşılaşmanın son golü ise 79’uncu dakikada Candy’dan geldi. Lefke bu galibiyetle birlikte 30 puana yükselirken, Gençler Birliği ise aldığı mağlubiyet sonrası 28 puanda kaldı.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler***, Mehmet Tarım***, Cemal Sakallı***

LEFKE

Mehmet Özeralp***

Arif Solkanat***

Aykut Esmerarslan***

Yakup Esmerarslan***

Rahmi Çelik***

(Dk.73 Kaan)**

Burak Koçar***

Candy***

(Dk.81 Mehmet Toros)**

Kasım Tağman***

Allen Assogba***

Çağrı Kıral***

Yılmaz Şipal***

(Dk.70 Semih)***

TD: Hakan Sermaye

G.BİRLİĞİ

Mehmet Kabasakal*

Boran Esenler*

Kadir Erol*

Emir Dolu*

Hussain Saddam*

Tombara Tiongoli

Mehmet Koyuncu*

(Dk.58 Hasan Sarıoğlu)*

Nnaemeka Uzor*

Sertan Kurukafa*

İbrahim Köse*

Berk Kaya*

TD: Serhat Ertürk

GOLLER: Dk. 22 ve 67 Kasım Tağman, Dk. 75 Semih, Dk.79 Candy (Lefke)