Lefke yeni yıla ‘esnaf borçsuz’ girecek!

Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya, uygulanan politikalar, planlama ve tasarruf çerçevesinde çok uzun yıllardan sonra Lefke Belediyesi’nde ilk kez esnafa hiç borç kalmadan girme heyecanı yaşandığını belirtti

Başkan ayrıca, belediyeden alacağı olan ve faturasını belediyemize ulaştıramayan tüm alacaklı esnafa da en geç Pazartesi gününe kadar faturalarını ulaştırma çağrısında bulundu.

Başkan Aziz Kaya’nın çağrısı şöyle:

“Çok uzun yıllardan beridir ilk kez esnafımıza hiçbir borcumuz kalmadan yeni bir yıla girmenin heyecanını yaşamaktayız.

Uygulamış olduğumuz akılcı mali politikalar, sağlıklı bir finansal planlama ve tasarrufu ön planda tutup her türlü harcamamızı "fayda maliyet analizlerine" uygun olarak yapıp bunu başarmış bulunmaktayız.

Belediyemizden alacağı olan ve faturasını belediyemize ulaştıramayan tüm alacaklı esnafımızın en geç 24.12.2019 Pazartesi gününe kadar faturalarını belediyemize ulaştırmalarını önemle rica ederiz”.