Lefke ve Gönyeli'de elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesi proje çalışmaları nedeniyle yarın Gönyeli ve Lefke’de elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Gönyeli’de; 15 Kasım ve 29 Ekim Sokaklarında bulunan Hacı Ali Hayat Villaları’nın elektrik enerjisi sabah 09.00 ile öğleden sonra yaklaşık 16.00 saatleri arasında kesik olacak.

Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nün açıklamasına göre ise saat 10.00 ile öğleden sonra yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Lefke’de; Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı bölgesine elektrik enerjisi verilemeyecek.