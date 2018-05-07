Lefke ve Gemikonağı'nın zararı büyük

Sıcak havanın ardından gelen yağış, ülkenin batı bölgesinde etkili oldu.

Meteoroloji Dairesi’nden alınan bilgiye göre, yağışlı hava Lefke ve Gemikonağı’nda dolu şeklinde etkili oldu.

Öğle saatlerindeki verilere göre, Doğancı ve Taşpınar’da 30 kg üzerinde yağmur kaydedildi.

Şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle bazı ev ve araçların zarar gördüğü, bazı yerlerde de evleri su bastığı öğrenildi.

Yer yer yağışlı hava yarın da gün boyu devam edecek ve çarşamba günü bölgeyi terk edecek.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Yedidalga'da çok büyük zarar olduğu anlattı. Bazı ev ve is yerlerini su bastığını söyleyen Çorba, araçların camları kırıldığını, seralar ve meyve ağaçlarının de mahvolduğunu belirtti.