Lefke rahat turladı: 4-0

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Osman Küçük, Yusuf Bakar, Ali Akçınar

LEFKE: Mehmet Özeralp, Aykut Esmeraslan, Yakup Esmeraslan, Mehmet Volkan, Mustafa Tahsildaroğulları, Semih Ünaldı (Dk.55 Yusuf), Botanle Bidemi (Dk.65 Kaan), Candy Augustine, Kasım Tağmen, Ali Özbahar (Dk.46 Yılmaz), Nnaemeka Uzor

DOĞANCI: Süleyman Langer, Erencan Aslan, Azmi Coşkun, Kemal Yıldırım, Hasip Uluhan (Dk.46 Cahit), Ersen Esmeraslan, Hasan Ilıcan (Dk.62 Mahmut), Okan Gün, Salih Oyal (Dk.71 Semih), Mehmet Toros, İsmail Demir

GOLLER: Dk.41 ve 53 Kasım Tağman, Dk.47 (P) Nnaemeka, Dk.82 Yusuf (Lefke)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kıbrıs Kupası’nın ilk turunda iki komşu takım, Lefke ile Doğancı karşı karşıya geldi. 16 Ağustos Stadı’nda oynanan mücadeleyi Lefke 4-0’lık skorla kazanarak tur atlayan taraf oldu. Lefke’ye galibiyeti getiren golleri Kasım Tağman (2), penaltıdan yeni transfer Nnaemeka Uzor ve bir diğer yeni transfer Yusuf Özbahar kaydetti.