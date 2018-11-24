Lefke Mehmet'ten yoksun

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Lefke, 3 hafta kalecisi Mehmet Özeralp’tan yoksun olacak. Lefke forması giyen tecrübeli kaleci geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Yapılan kontroller sonrasında sol el ve parmaklarına dikişler atılan Mehmet'in sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı öğrenildi.

Mehmet Lefke'nin ligde sırasıyla Binatlı, Baf Ülkü Yurdu ve Gönyeli karşılaşmalarında forma giyemeyecek.