Lefke Karadağ’da bir başka: 3-0

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Lefke ile Gençlik Gücü karşı karşıya geldi. 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Lefke 3-0’lık skorla kazanarak 3 puanı alan taraf oldu. Lefke’nin galibiyet sayıları Kasım Tağman (2) ve Yılmaz Şipal’den geldi.

İç sahada üst üste beşinci maçını kazanan Lefke puanını 31 yaparken, Gençlik Gücü 19 puanda kaldı.

Ligin 19’uncu haftasında Lefke, Merit Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak. Gençlik Gücü ise Girne Halk Evi’ni konuk edecek.

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Evren Karademir**, Mustafa Torun**, Ömer Doğru**

LEFKE

Mehmet Özeralp**

Aykut Esmeraslan***

Yakup Esmeraslan**

Mehmet Volkan**

Botanle Bidemi**

Candy Augustine*

Nnaemeka Uzor*

(Dk.73 Yusuf)**

Ali Özbahar**

(Dk.67 Mustafa)**

Yılmaz Şipal**

Semih Ünaldı**

(Dk.82 Kaan)**

Kasım Tağman***

TD: İltaç Karayel

G.GÜCÜ

Mustafa Dağman**

Mehmet Kaygısız*

(Dk.87 Alperen)

Gökhan Özer*

(Dk.87 Mahmut)

İltaç Keçeli*

(Dk.69 Sezgin)*

Arif Öztürk*

Aşkın Kavaklı*

Debola Ogunseye*

Özgür Ongun*

Prince Boateng*

Ümitcan Babahan*

Ali Akbulut*

TD: Niyazi Göksun

GOLLER: Dk.29 ve 49 Kasım Tağman, Dk.84 Yılmaz Şipal (Lefke)

