Lefke Hurma Festivali’ne yoğun ilgi…

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğinde, hurma ürününü tanıtmak ve ekonomik değerini artırmak, üreticilerin desteklenmesi ile Kıbrıs kültürünü yaşatmak amacıyla her yıl düzenlenen Lefke Hurma Festivali’nin 10.’ncusu yapılıyor.

Halkın yoğun ilgi ve katılımı ile gerçekleşen Lefke Hurma Festivali, bugün saat 18.00’e dek sürecek.

Bu sabah saat 10.00’da Lefke Atatürk Parkı’ndan Çarşı Merkezi’ne kadar süren kortejle başlayan festivalin açılışını geçmişte maden şirketinde çalışan emekçi maden işçileri tarafından yapıldı.

Yoğun ilgi ve katılımın olduğu festivalde, gün boyunca çeşitli etkinlikler yer alıyor.

Festivalde kurulan stantlarda hurma ürününün yanı sıra Kıbrıs’ a özgü yiyecek, içecek ve el emeği ürünler de satışa sunuldu.