Lefke-Güzelyurt yolundaki ara emri kararı kalktı

Lefke-Güzelyurt çift şerit yolunun yapımını durduran dava sonuçlandı, ara emri kararı kalktı. Geçtiğimiz gün alınan kararın ardından Doğancı-Lefke yolu arasındaki çalışmaların devam edilmesinin de önü açıldı. Avukat Vehit Nekipzade’den alınan bilgiye göre ilgili karar; 26 Şubat’ta verildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, alınan karardan dolayı memnun olduklarını söyledi. Sürecin takipçisi olacaklarını belirten Oktay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile temasa geçileceğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere söz konusu yoldaki çalışmalar Güzelyurt-Doğancı bölgesine kadar tamamlanmıştı. Lefke yakınlarındaki 3 dönümlük arazide sıkıntı yaşanmış, konu mahkemeye taşınmış, ara emri kararı alınmıştı.