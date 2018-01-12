Lefke Gazi Lisesi öğrencilerinden anlamlı duyarlılık…

Lefke Gazi Lisesi’nden bir grup öğrenci, Making a Difference (MAD) gönüllü grubunun önderliğinde Ziyamet Özel Eğitim Merkezi’ndeki 27 çocuk için hediyeler hazırladı, çocukları mutlu etti.

8 Ocak tarihinde Mehmetçik'te düzenlenen yeni yıl partisi için Lefke Gazi Lisesi 12D sınıfı öğrencilerinden Sedef Atalar, Senar Zaim, Şermin Çolak, Şerife Yazar, Özer Karanar, Hayrettin Yeşilada ile 8A sınıfından Niyazi Karafistan, ayakkabı kutularına doldurdukları hediyeleri paketleyerek, öğretmenleri aracılığıyla gönderdi.

Duyarlı öğrenciler büyük çaba ve özveri ile gerçekleştirdikleri yardımlarına devam edeceklerini ifade ederken, gönüllülerin yardımına muhtaç Ziyamet Özel Eğitim Merkezi için de yardım çağrısı yapıyor…

Ziyamet Özel Eğitim Merkezi’ne ve öğrencilere yardim etmek isteyenler için 05428787111 numaralı telefon ve Making A Difference – MAD Facebook sayfası da aktif.

Making a Difference grubu şimdi öğrenciler için yararlı olacak Magic Carpet'i almak için fon arttırma etkinlikleri yapmaya devam ediyor ve gönüllülerden destek bekliyor.