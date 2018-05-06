Lefke farklı kapattı: 7-1

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Cemal Sakallı, Ali Karahasan

LEFKE: Mehmet Özeralp, Yakup Esmeraslan(Dk.65 Ali Avcı), Aykut Esmeraslan, Allen Assogba(Dk.66 Batılay), Rahmi Çelik, Burak Koçar, Semih Ünaldı, Kaan Savaşkan, Candy(Dk.3 Mehmet Toros), Çağrı Kıral, Yılmaz Şipal

OZANKÖY: Mehmedemin İlter, Saydam Soy, Zihni Temelci, Lewis Mike, Murat Besli, Fikret Yağcıoğlu, Ahmet Biçen, Hasan Yanaroğlu, Barış Karabiber, İsrael Abia, Ertaç Taşkıran

GOLLER: Dk.20 Mehmet Toros, Dk.24,Dk.48 ve Dk.59 Burak Koçar, Dk.53 Mike(K.K.),Dk.73 Çağrı Kıral, Dk.77 Rahmi(Lefke),Dk.90 Saydam Soy(Ozanköy)

K-Pet Süper Lig’in kapanış haftasında Lefke ligden düşştüğü daha önceden kesinleşen Ozanköy’ü 7-1 mağlup ederek sezonu farklı galibiyetle tamamladı. Lefke bu galibiyetle 44 puana yükseldi ve ligi 7’nci sırada tamamladı. Önceki haftalardan direk olarak küme düşen Ozanköy ise ligi 19 puan alarak tamamladı.

Fotoğraf: Recep ÖZKAMALI