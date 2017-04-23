Lefke farka koştu: 4-0

STAT: 16 Ağustos Stadı

HAKEMLER: Turgay Misk***, Ahmet Özkurtuluş***, Kaan Koday***

LEFKE: Ahmet Vatansever***, Kasım Tağman**, Arif Solkanat***, Stellios Kittos*** (Dk.70 Berk Öreç***), Shabat Logua*** (Dk.75 Batılay Uskuri**), Mehmet Volkan** (Dk.46 Hüseyin Akaçalı***), Zekai Serdar***, Allen Assogba***, Amstrong Chidi**, Semih Ünaldı***, Cemal Cemsal***

DUMLUPINAR: Yılmaz Mert*, Erdoğ Barkınay**, Hüseyin Kayalılar**, Rıdvan Doymaz* (Dk.60 Yıldıray Nihat Fenercioğlu**), Celal Habeşoğlu**, Hikmet Çelikel** (Dk.65 Oğuzcan Aras**), Hasan Bahtıkara*, Mahmut Olcay**, Can Özbilen**, Ümit Genç** (Dk.60 Berke Zorba**), Nazmi rüzgar**

GOLLER: Dk.39 Shabat Logua, Dk.55 ve 67 Zekai Serdar, Dk.86 Kasım Tağman (Lefke)

K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftasında 16 Ağustos Stadı’nda Lefke, konuk ettiği rakibi Dumlupınar’ı 4-0’la geçti. Karşılaşmanın 39’uncu dakikasında yabancı oyuncusu Shabat Logua’nın ayağından bulduğu golle soyunma odasına önde giden menekşe beyazlılar, maçın ikinci devresinde Zekai’nin 2, Kasım’ın da bulduğu 1 golle maçı farka taşıdı. Mücadelede genç oyuncuların sahada olması da gözlerden kaçmadı. Maçın ardından Lefke 38 puana yükselirken, Dumlupınar ise 20 puanda kaldı.