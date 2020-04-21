Lefke Belediyesi'nden hijyen denetimi

Lefke Belediyesi’nin zabıta ekipleri, bölgedeki marketlerin hijyen uygulamalarını kontrol ediyor.

Belediyenin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, marketlerin hijyen kurallarına, alışveriş için markete gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymalarını, kasada çalışan personellerin eldiven-maske kullanımını ve marketlerde el dezenfektanı bulundurulmasını denetliyor.