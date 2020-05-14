Lefke Belediyesi denetimlerini sürdürüyor
Lefke Belediyesi, bölgedeki iş yeri denetimlerine devam ettiğini bildirdi.
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Lefke Belediyesi, bölgedeki iş yeri denetimlerine devam ettiğini bildirdi.
Belediye ayrıca paket servisi yapacak yerlerin personeline Covid-19 testi yapılıp yapılmadığını ve iş yerlerinde uygulanması gereken kurallara uyulup uyulmadığını da denetliyor.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, başlayan hizmetlerin iş yerlerine ve çalışanlara hayırlı olması dilendi.
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Etiketler : lefke belediyesi, covid-19 denetim
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