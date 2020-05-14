Lefke Belediyesi denetimlerini sürdürüyor

Lefke Belediyesi, bölgedeki iş yeri denetimlerine devam ettiğini bildirdi.

Belediye ayrıca paket servisi yapacak yerlerin personeline Covid-19 testi yapılıp yapılmadığını ve iş yerlerinde uygulanması gereken kurallara uyulup uyulmadığını da denetliyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, başlayan hizmetlerin iş yerlerine ve çalışanlara hayırlı olması dilendi.