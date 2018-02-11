Lefke başladı, Yalova bitirdi: 2-2

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Yalova, bir başka batı ekibi Lefke’yi konuk etti. Karşılaşma, 2-2’lik beraberlikle tamamlanırken, iki takım da puanları paylaştı. 8’inci dakikada Kasım’ın golüyle öne geçen Lefke, 22’nci dakikada Cemal Yaşınses’in ters bir vuruşu sonrasında top kendi ağlarına gitti ve fark 2’ye çıktı. İkinci devreye hızlı başlayan ev sahibi ekip, önce 67’nci dakikada Fransız oyuncusu Ali Mathlauthi, ardından 76’ncı dakikada Mithat’ın kaydettiği gollerle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmazken, Lefke 21, Yalova ise 20 puana ulaştı.

3 kırmızı kart çıktı

Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada kırmızı kartlar havada uçuştu. Karşılaşmada 3 kırmızı kart çıktı. Lefke’den Allen ve Candy, Yalova’da ise Uche kırmızı kartla oyun dışında kalan oyuncular oldu.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Ali Karahasan**, Mehmet Tarım**

YALOVA

İrfan Özbay**

Mithat Küçükakaçalı**

Tayfun Doğan**

Reşat Nazlı**

(Dk.86 Selçuk Dilik)

Mahmut İneci**

Edis Sökmez**

(Dk.57 Ali Karayel)**

Uche Sunday*

Buğra Barın**

Ali Mathlauthi***

Hasip Ulahan*

(Dk.46 Batsi)*

Cemal Yaşınses**

TD: Cenk Berkalp

LEFKE

Vedat Ergel**

Kasım Tağman**

(Dk.60 Kaan)**

Aykut Esmeraslan**

Yakup Esmeraslan**

Rahmi Çelik**

Burak Koçar**

(Dk.64 Zekai)*

Semih Ünaldı**

Arif Solkanat**

Allen Assogba*

Candy Agbane**

Yılmaz Şipal**

TD: Hakan Sermaye

GOL: Dk.67 Ali Mathlauthi, Dk.77 Mithat Küçükakaçalı (Yalova), Dk.9 Kasım, Dk.22 Cemal Yaşınses(KK) (Lefke)

KIRMIZI KART: Dk.45+1 Uche Sunday(Yalova),Dk.45 Allen, Dk.70 Candy (Lefke)