Lefke ‘9’ doğurdu: 1-2

K-Pet Süper Lig’de zor günler geçiren Küçük Kaymaklı kendi evinde Lefke’yi konuk etti. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmada Lefke 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1 mağlup etti ve ikinci yarıdaki çıkışını sürdürdü. Lefke takımına galibiyeti getiren golleri Kasım Tağman ve Nnaemeka Uzor kaydederken, Küçük Kaymaklı’nın tek golü Mehmet Göçben’den geldi. Küçük Kaymaklı’da ilk yarıda Mehmet Göçben ve Hüseyin Adal kırmızı kart görürken, ev sahibi ekip 50 dakikanın üzerinde bir süreyi 9 kişi oynadı. Lefke aldığı galibiyetle 28 puana yükselirken, Küçük Kaymaklı 13 puanda kaldı.

STAT: Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: H. Eyyüpler*, İ. Egeli**, M. Ekşici**

KÜÇÜK KAYMAKLI

Raif Denktaş Pehlivan*

Mehmet Koyuncu**

Bahadır Göçben**

Sena Develioğlu**

(Dk.87 Ramadan)

Hüseyin Adal*

Taner Bingöllü**

(Dk.64 Osman*)

Tamen Medrano**

Rifat Hacıarifoğlu**

Mehmet Göçben*

Muhammed Nazik**

(Dk.87 Erdoğan)

John Evor Bello**

TD: Emre Perçinci

LEFKE

Mehmet Özeralp*

Aykut Esmeraslan**

Yakup Esmeraslan**

Mehmet Volkan*

(Dk.77 Kaan**)

Mustafa Tahsildaroğulları*

(Dk.46 Semih**)

Botanle Bidemi**

Candy Agbane*

Nnaemeka Uzor**

Kasım Tağman**

Yusuf Özbahar*

(Dk.46 Ali Özbahar*)

Yılmaz Şipal*

TD: İltaç Karayel

KIRMIZI KARTLAR: Dk.23 Mehmet Göçben, Dk.36 Hüseyin Adal (Küçük Kaymaklı)

GOLLER: Dk.17 Mehmet Göçben (Küçük Kaymaklı) – Dk.73 Kasım Tağman, Dk.79 Nnaemeka Uzor (Lefke)

