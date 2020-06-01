LEAD Kariyer’den ilk mezunlar

Avrupa Birliği’nin (AB) finanse ettiği ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülmekte olan LEAD; Öğren, Deneyimle, Uygula ve Geliştir projesi kapsamında, kadın ve genç istihdamını güçlendirmek amacıyla sunulan eğitimlerin ilk dönemi Şubat ayında tamamlandı.

Mart ayında başlayan ikinci dönem eğitimleri ise tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi dolayısıyla yoğun katılım ile çevrimiçi olarak devam ediyor.

Altı ay boyunca yabancı dil yanında çeşitli kariyer gelişim eğitimlerine katılan ve tüm modülleri başarıyla tamamlayan 25 kadın ve 18-30 yaş grubundan 25 genç, toplam 50 kişiye tamamlama sertifikaları takdim edildi. Sertifika takdim töreni, pandemi ilanı öncesinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşti.

Kursiyerlere sertifikaları, Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, LEAD Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu, Mağusa Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve eğitmenler tarafından takdim edildi.

Dudu Cumaoğulları: “Kursiyerlerimiz için şimdi sıra uygulamada”

Törende konuşan Mağusa Kültür Derneği Başkanı Dudu Cumaoğulları, “Mağusa Kültür Derneği olarak, her kesime ve herkese iyileştirici bir şekilde dokunabilmeyi amaçladığımız vizyonumuz çerçevesinde, LEAD projemizle, bölgemizdeki kadın ve gençlerin işsizlik sorunuyla mücadele etmek için çabalamaktan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu. Cumaoğulları, kursiyerlerin, sadece bu eğitimlerle yetinmemeleri gerektiğini belirtirken, “projemizin adında da yer verdiğimiz gibi öğrendiklerini deneyimlemeleri, uygulamaları ve geliştirmeleri için de onlara tam desteğimiz devam edecektir.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Münise Alibeyoğlu: “Bu eğitimler yolun başıydı”

Sertifika takdim töreninde konuşan Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu sözlerine “Avrupa Birliği’nin desteğiyle 2018 Ekim ayından itibaren Mağusa bölgesindeki işsizlik ile mücadele etmek için kesintisiz çalışıyoruz.” diyerek başladı. Alibeyoğlu, “Mağusa’da iş sahibi olmak isteyen kişilerin istihdam edilebilirliklerini ve rekabet güçlerini; ücretsiz eğitimlerle, ödenekli staj programlarıyla, kariyer danışmanlıklarıyla ve çeşitli etkinliklerle arttırmayı amaçladığımız faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ederken, bugün burada emeklerimizin karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu. Münise Alibeyoğlu konuşmasının sonunda “Konfor alanlarından çıkıp, kendilerini geliştirmek için, öğrenmek için bu yola bizimle çıkan ve yaşam boyu öğrenme felsefesini layığıyla içselleştiren mezunlarımızı bir kez daha tebrik ederim. Bu eğitimler yolun başıydı. Esas yolculuk şimdi başlıyor. Onların yanında olmaktan, bilgiyi onlara ulaştırabilen taraf olmaktan, ihtiyaçları olduğunda yön gösterebilmekten büyük mutluluk duyduk.” diyerek, başta Avrupa Birliği olmak üzere, 6 ay bu eğitimlere devam etmeleri yönünde kursiyerleri destekleyen ailelerine ve yakınlarına, projeyi destekleyen Mağusa Kültür Derneği Yönetim Kurulu üyelerine ve eğitimleri sunan uzmanlara teşekkürlerini belirtti.

Dönemi Tamamlayan Kursiyerler İşe Yerleştiriliyor

İlk dönem eğitimlerini tamamlayanlar arasından seçilen 20 kişi, Mağusa bölgesinde faaliyet gösteren ve bilgi ve becerilerine en uygun olan kurumlarda 2 aylık ödenekli staj programına başladı. Kalıcı meslek edindirme yolunda önemli bir adım olan staj programından proje sonuna kadar toplam 40 kişi yararlamış olacak.