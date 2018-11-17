LDB 10. Yıl Turnuvası Çocuk’un

Lefkoşa Darts Birliği 10. Yıl Darts Turnuvası, 30 dartsçının katılımı ile gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen turnuvada şampiyon Elmas Çocuk, ikinci Tahir Çaltinoğlu, üçüncü Ali Çamlıbelli, dördüncü Hakan Boral oldu.

Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini Lefkoşa Darts Birliği yönetim kurulu takdim etti. Lefkoşa Darts Birliği’nin gerçekleştirmiş olduğu 10. Yıl Turnuvası’nda aynı zamanda 10. Yıl’a dair Lefkoşa Darts Birliği’nde başkanlık yapmış tüm başkanlara birer plaket taktim edildi. Plaket alan başkanlar sırasıyla Uğur Barani, AvşIn Kanatlı, Ali Çamlıbelli ve Nevzat Dalyan oldu. Organize edilen turnuvada ise yan ödüller şöyle oluştu:

En az okta bitiren: Hakan Boral

En yüksek sayı atan: Elmas Çocuk

En yüksek finiş: Elmas Çocuk

En iyi hakem: Mehmet Kaya