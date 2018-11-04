LBT “Hayalet Kumpanya” oyunu ile sezonu açtı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, “Hayalet Kumpanya” oyunu ile dün akşam Bandabuliya Sahnesi’nde sezonu açtı.

Oyunun çevirmenliğini yapan tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, çevirmen Yılmaz Gruda’nın da hazır bulunduğu gecede Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncuları sergiledikleri performans ile beğeni topladı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan verilen bilgiye göre, Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, oyun sonunda Yılmaz Gruda’yı sahneye davet ederek, “Hayalet Kumpanya” oyununun sezon açılışına katılımından dolayı teşekkür etti.



Her çarşamba ve cuma 20.00’de Bandabuliya sahnesinde

16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde prömiyerini yapan “Hayalet Kumpanya” oyunu, çarşamba ve cuma günleri saat 20.00’de Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek.

Bilet satışı 09.00 – 16.00 saatleri arasında Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan ve oyun akşamları kapıda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için 2278782 numaralı telefon aranabilecek.