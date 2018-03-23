LBO’dan ilkokullara yönelik eğitim konserleri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) tarafından ilkokul dördüncü ve beşinci sınıfları müzik konusunda bilgilendirmek ve kendilerini bu alanda geliştirmek isteyenlere ışık tutmak ve teşvik etmeyi amaçlayan Eğitim Konserleri tamamlandı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, etkinlik Arabahmet İlkokulu, Çağlayan İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu ve YDÜ İlkokulu’nun dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) işbirliğinde Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi ve YDÜ’de gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklara öğretici el kitapçıkları dağıtılarak, öğretim üyeleri ve doktora öğrencileri tarafından kısa bir sunum yapıldı.

Sunumun ardından Lefkoşa Belediye Orkestrası ile YDÜ Atatürk Eğitim Fakültesi, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı üyelerinin ortak konseri yer aldı.