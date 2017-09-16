LBO’dan Frank Sinatra Şarkları konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2017-2018 sezonuna “Frank Sinatra Şarkıları Konseri” ile başlıyor.

Oskay Hoca yönetiminde gerçekleşecek olan konserde Ahmet Evan, Fikri Karayel ve Hüseyin Altan solist olarak yer alacak. Halka açık ve ücretsiz olacak konser 20 Eylül Çarşamba akşamı saat 20:30’da Büyük Han’da gerçekleştirilecek.