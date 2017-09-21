LBO, "Sinatra" şarkılarıyla sezonu açtı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2017-2018 sezonuna “Frank Sinatra Şarkıları Konseri” ile başladı.

Büyük Han’da dün akşam gerçekleştirilen konseri, LTB Başkanı Mehmet Harmancı da müzik severlerle birlikte izledi.

LTB Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Oskay Hoca yönetimindeki konserde, solist olarak yer alan Ahmet Evan, Fikri Karayel, Hüseyin Altan ve Nihan Görgü, Frank Sinatra’nın şarkılarını seslendirdi.

LBO ve solistlerin müzik ziyafeti sunduğu gecede müzikseverler Frank Sinatra şarkılarına eşlik ederek dans etti.

HARMANCI: “LBO DİNLEYENLERE AŞK VE MUTLULUK KOKAN BİR GECE YAŞATTI”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonunda yaptığı konuşmada, Lefkoşa’nın büyük bir orkestraya sahip olduğunu belirterek LBO’nun gerek dünya müziklerini gerekse ülkeye ait müzikleri yıllardır başarılı bir şekilde yorumladığını ve icra ettiğini belirtti.

“LBO dinleyenlere aşk ve mutluluk kokan bir gece yaşattı” diyen Harmancı hiçbir karşılık beklemeden gecede solist olarak yer alan ve seslendirdikleri şarkılarla dinleyenlere keyifli anlar yaşatan Ahmet Evan, Fikri Karayel, Hüseyin Altan ve Nihan Görgü’ye teşekkür etti.

Başkan Harmancı ayrıca sanatçılara, 22 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan “Lefkoşa Turkcell’le Koşuyor, SOS Çoçukköyü Gülüyor” maratonuna katılımları için numaralarını takdim etti. Maratonun bu sene SOS Çocukköyü yararına koşulacağını belirten Harmancı, her çocuğun gülmesi için bu yıl da maratona çok büyük katılım olacağından şüphe duymadığını belirtti.