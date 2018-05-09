LBO Halk Müziği Korosu Konseri büyük bir beğeni ile izlendi



Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu tarafından dün akşam Hasibe Aksaç yönetiminde Halk Müziği Konseri gerçekleştirildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı konseri çok sayıda müziksever büyük bir beğeni ile izledi.

Türk Maarif Koleji Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilen konserde seslendirilen Kıbrıs türkülerinin yanısıra Kırıkkale, Lüleburgaz, Bursa, Erzurum, Çavuşlu, Görele ve Tekirdağ türküleri konuklara keyifli ve güzel anlar yaşattı

LTB Başkanı Harmancı: “LBO Halk Müziği Korosu ile gurur duyuyorum”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, LBO Halk Müziği Korosu’nun başarılı konserlere imza attığını belirterek başta Koro Şefi Hasibe Aksaç olmak üzere tüm koro üyelerini kutladı. Halk Müziği Korosu’nun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle izleyenlere çok farklı duygular yaşattığını ifade eden Başkan Harmancı, “Koronun yurttaşlara kattığı en güzel olay bizi buluşturan ortak noktanın duygu ve müzik olduğunu her seferinde ıspatlamasıdır” dedi.

LBO Halk Müziği Korosu’nun LTB’yi en iyi şekilde temsil ettiğini kaydeden Harmancı, koro üyelerinin gönüllülükle ve özverili bir şekilde çalıştığını belirterek, tüm emeği geçenlerle gurur duyduğunu vurguladı.

Başkan Harmancı konuşmasının ardından gecenin sunuculuğunu üstlenen Rıza Açıkgöz’e teşekkür plaketi verdi.

