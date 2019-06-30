LBO Halk Müziği Korosu 2 Temmuz’da konser verecek

Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO) Halk Müziği Korosu 2 Temmuz Salı günü Şef Hasibe Aksaç yönetiminde “Sevdamızdır Türküler” isimli bir konser verecek.

Tek bölümden oluşacak konserde 17 Türkü seslendirilecek.

Balkan, Türkiye ve Kıbrıs Türkülerinden oluşacak konser repertuarında anonim eserlerin yanısıra Neşet Ertaş, Mahzuni Şerif gibi ustaların besteleri ile ülkemizin değerli bestekarları Turgay Salim Hoşsöz, Bekir Kara ile Türkay Altay 'ın eserleri de seslendirilecek.

Ezgi Coşkun, Şükran Yalçın, Burcu Yılmaz, Mustafa Dülger,Cihan Köroğlu ,Serap Sayar ve Filiz Yarıcı’nın solist olarak yer alacağı gecede koro türküleri de seslendirilecek.

Eser düzenlemelerini Mustafa Aksaç'ın yaptığı konserde bağlamada İbrahim Sezikli, kaval ve klarnette Mustafa Aksaç, bateride Aslan Coşar, gitarda Ali Kılınç, Klavyede Okan Alan yer alacak. Gecenin sunuculuğunu ise Burcu Yılmaz yapacaktır.

Türk Maarif Koleji,Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda saat 20:30’da gerçekleştirilecek konsere giriş 10 TL olarak belirlendi. Biletler konser gecesi gişeden temin edilebilir.