LBO Çocuk Korosu’ndan bahar konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk Korosu baharın gelişi vesilesiyle pazartesi günü konser verecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Arabahmet Kültür Evi’nde saat 20.00’de gerçekleştirilecek konsere giriş ücretsiz olacak.

LBO Çocuk Korusunun bahar konserinde piyanoda Ercüment Şeker yer alırken, konserin şefliğini ise Hare Yakula yapacak.