LB Tiyatrosu Kasım ayında 2 oyunla seyirci karşısında
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yeni sezonunun kasım ayı programını yayınladı.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yeni sezonunun kasım ayı programını yayınladı. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kasım ayında iki farklı oyunla seyircisiyle buluşacak. Enerjisi ve komedi düzeyi yüksek kalabalık bir kadrodan oluşan kabare türündeki “Hayalet Kumpanya” Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek. Anton Çehov’un kısa oyunlarından kurgulanan oyunu Yiğit Sertdemir yönetti. Geçtiğimiz sezondan beri devam etmekte olan hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgiyle takip ettiği ve İzel Seylani tarafından yazılıp oynatılan gölge oyunu “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” de cumartesi sabahları oynatılmaya devam edecek.
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Kasım 2018 Programı:
2 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi
3 Kasım Karagöz Sihirli Sebzeler 11:00 Bandabuliya Sahnesi
7 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi
10 Kasım Karagöz Sihirli Sebzeler 11:00 Bandabuliya Sahnesi
16 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi
17 Kasım Karagöz Sihirli Sebzeler 11:00 Bandabuliya Sahnesi
21 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi
23 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi
24 Kasım Karagöz Sihirli Sebzeler 11:00 Bandabuliya Sahnesi
28 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi
30 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi