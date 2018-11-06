LB Tiyatrosu Kasım ayında 2 oyunla seyirci karşısında

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu yeni sezonunun kasım ayı programını yayınladı. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu kasım ayında iki farklı oyunla seyircisiyle buluşacak. Enerjisi ve komedi düzeyi yüksek kalabalık bir kadrodan oluşan kabare türündeki “Hayalet Kumpanya” Bandabuliya Sahnesi’nde sahnelenecek. Anton Çehov’un kısa oyunlarından kurgulanan oyunu Yiğit Sertdemir yönetti. Geçtiğimiz sezondan beri devam etmekte olan hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgiyle takip ettiği ve İzel Seylani tarafından yazılıp oynatılan gölge oyunu “Bir Bandabuliya Meselesi: Karagöz Sihirli Sebzeler” de cumartesi sabahları oynatılmaya devam edecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Kasım 2018 Programı:

2 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi

3 Kasım Karagöz Sihirli Sebzeler 11:00 Bandabuliya Sahnesi

7 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi

10 Kasım Karagöz Sihirli Sebzeler 11:00 Bandabuliya Sahnesi

16 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi

17 Kasım Karagöz Sihirli Sebzeler 11:00 Bandabuliya Sahnesi

21 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi

23 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi

24 Kasım Karagöz Sihirli Sebzeler 11:00 Bandabuliya Sahnesi

28 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi

30 Kasım Hayalet Kumpanya 20:00 Bandabuliya Sahnesi