LAÜ’yü Girne devirdi: 83-81

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde üçüncü devrenin ilk haftası olan 11’inci hafta, Girne Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasındaki karşılaşma ile tamamlandı. LAÜ’yü 83-81 mağlup eden Girne Üniversitesi hem devreye galibiyetle başladı, hem de Play-off’a kalma iddiasını devam ettirdi. Ligin ikinci devresinde oynadığı 5 karşılaşmada aldığı 5 galibiyetle önemli bir seri yakalayan ve çıkışa geçen LAÜ ise uzun bir aradan sonra mağlup oldu.

18-22, 45-44, 70-64 ve 83-81’lik periyotlar şeklinde tamamlanan mücadelede Girne Üniversitesi’nden 9 isim skora katkı yaptı. 22 sayı ile oynayan Clayton takımının en skorer ismi oldu. LAÜ’den 26 sayı kaydeden Jovante Douglas maçın en skorer ismi olmasına karşılık takımının galip gelmesi için bu performans yeterli olmadı.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakçı, Tugay Yazgan, Serdar Kiracıoğlu

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Benon Selengin (8), Jordan Bedford (7), Mert Güçer, Hüseyin Çağsın (2), Hamit Çeliktaşlılar (12), Fehmi İpar (7), Xavier Smith (14), Ferit Narçın, Batu Aybars, Osman Barışsever (9), Willie Clayton (22), Günay Ertopaloğlu (2)

LAÜ: Jovante Douglas (26), Erşat Muradov, Kemal Sanıvar (8), Doğukan Demirman (8), Hasan Kasap (4), Batuhan Küçükandaç, Hasan Leyla İçer, Aytaç Çavuş, Ben Lawson (10), Onat Serin (3), Berk Argın (16), Nemanja (11)

PERİYOTLAR: 18-22, 45-44 (27-22), 70-64 (25-20), 83-81 (13-17)