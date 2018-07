LAÜ’ye Yeniden 3 Yıl MÜDEK Onayı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi’ne bağlı Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile İnşaat Mühendisliği bölümleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından yeniden akredite edildi.

Mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan MÜDEK, LAÜ’nün mühendislik eğitimindeki kalitesini değerlendirerek 3 lisans programına akreditasyon belgesi verdi.

MÜDEK: 3 lisans programına akreditasyon onayını 3 yıl daha uzatma kararı aldı

Mühendislik programlarının akreditasyonu konusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınan MÜDEK, LAÜ’nün mühendislik eğitimindeki kalitesini değerlendirerek 3 lisans programına 2016 yılında verdiği akreditasyon onayını 3 yıl daha uzatma kararı aldı. MÜDEK, üniversiteye 2018 yılında Mart ayında yapmış olduğu ziyaret ve değerlendirme programı çerçevesinde, akreditasyon uzatma kararına başarılı geçen değerlendirmeler sonucunda ulaştı.

Çeşitli mühendislik eğitim programlarının akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren MÜDEK, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı ENAEE’nin (European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir. MÜDEK ayrıca, European Accreditation of Engineering Programmes EUR-ACE etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olup, Washington Accord üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

LAÜ’nün kaliteli eğitimine EUR-ACE etiketi

MÜDEK Akreditasyon süreçlerini başarıyla yenileyen LAÜ, 30 Eylül 2021 tarihine kadar ilgili bölümlere MÜDEK Akreditasyonunu almanın yanı sıra uluslararası üst düzey mühendislik programları denetleme ve kalite sertifikası olan EUR-ACE etiketini de devam ettirmiş oldu. EUR-ACE etiketi ile, LAÜ Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile İnşaat Mühendisliği lisans programları, dünyada geçerlilik gören mühendislik eğitim programları çerçevesinde kaliteli ve donanımlı bir eğitim vermekte olduğunu kanıtladı. LAÜ Mühendislik Fakültesi’nin bu lisans programlarından mezun olan öğrencilerin mesleki yeterlilikleri EUR-ACE etiketi sayesinde Avrupa ve tüm dünyadaki ilgili sektörlerde geçerlilik görecek.