LAÜ'ye yatay geçişle gelenlere burs imkanı

LAÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 2016-2017 Akademik Yılı Bahar Dönemi için yatay geçiş başvurularının devam ettiği bilgisi verilerek, yatay geçiş yapan örencilere burs imkânı verildiği kaydedildi. Herhangi bir Üniversite veya dengi bir Yüksek Öğretim Kurumu’nda öğrenim gören öğrenciler, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne yatay geçiş ile başvuru yaparak, %50 burslu olarak eğitimlerine devam edebilecekler.

LAÜ, 10 Fakülte, 4 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu kapsamında önlisans ve lisans programlarına yatay geçişle başvuru kabul edecek. Bahar Dönemi’nde eşdeğer programlara yatay geçiş yapmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, LAÜ Kayıt Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Öğrenciler yatay geçiş başvuru koşulları için gerekli bilgilere, www.eul.edu.tr web sayfasından ve 660 20 00 (2124 / 2127) numaralı telefondan ulaşabilecekler.