Laura Kasırgası su baskınlarına ve büyük hasara yol açtı

ABD'nin Louisiana eyaletini vuran Laura Kasırgası ani sele ve binalarda büyük hasara yol açtı; yarım milyondan fazla konut elektriksiz kaldı.

Saatte 240 km hıza varan kategori 4 şiddetindeki kasırga, ABD'nin Meksika Körfezi kıyılarını vuran en şiddetli kasırgalardan biri oldu.

Fırtına şiddeti korkulan düzeye ulaşmasa da, hala yaşamsal tehlike oluşturduğu ve kıyıdan 65 km uzaktaki iç kesimleri de etkileyebileceği belirtiliyor.

Texas ve Louisiana eyaletlerinin bazı bölgelerinden yarım milyon insanın tahliyesi istendi.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, Perşembe günü yaptığı açıklamada "Gün ışıdıktan sonra fırtınanın binalarda daha fazla hasara yol açtığını, selin zararının ise beklendiğinden az olduğunu gördük" dedi.

Vali, Leesville bölgesinde 14 yaşında bir kız çocuğunun devrilen bir ağaç nedeniyle yaşamını yitirdiğini doğruladı ve "Daha fazla olmaması için dua etsem de korkarım sonuncusu olmayacak" dedi.

Laura Kasırgası nereleri vurdu?

Kasırga, Louisiana'da yerel saatle gece yarısı Cameron bölgesini vurdu. Daha sonra kuzeye Texas sınırının doğusuna doğru ilerledi.

Dört saat sonra fırtınanın şiddeti kategori 3'e, bir süre sonra da 2'ye düşürüldü. Sabah 07.00'de fırtınanın hızı saatte 160 km düzeyinde seyretti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, "kasırga şiddetinde rüzgar ve ani sel baskınları tehlikesinin devam ettiğini" belirtiyor.

Kasırga merkezinin öğleden sonra Louisiana'nın kuzeyine, gece de Arkansas eyaletine kayması bekleniyor.

Louisiana'da yaklaşık 500 bin evin elektriği kesilmiş durumda. Texas'ta ise 100 binden fazla haneye elektrik verilemiyor.

Hayati tehlike uyarısı yapılmıştı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Louisiana kıyılarını vuran Laura Kasırgası'nın ani sel baskınlarına neden olduğunu duyurarak, yaşanan felaketin hayati tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu.

Şiddeti bakımından dördüncü kategorideki Laura'nın, saatte 240 kilometre hıza ulaştığı bildirildi.

Laura Kasırgası aynı hızda devam ederse, ABD'nin Körfez kıyılarını vuran en güçlü fırtınalardan biri olarak tarihe geçeceği ifade edilmişti.

Texas ve Louisiana'da şimdiye kadar yarım milyon kişinin tahliye edildiği bildirildi.

'Korunaklı iç odalara sığının'

Ulusal Kasırga Merkezi, fırtınanın ilerlediği hat üzerinde yaşayan bölge sakinlerine, pencerelerden uzak durmaları ve korunaklı iç odalara sığınmaları tavsiyesinde bulundu:

"Bir masanın ya da sağlam bir mobilyanın altına girerek bekleyin. Minder, battaniye ve yastıklarla baş bölgenizi ve vücudunuzu koruyun."

Yoğun yağış ve güçlü fırtınanın Louisiana'nın güneybatısındaki Lake Charles kentini vurduğu görüntüler ekranlara yansıdı.

Beşinci kategoriye yükselmesinden korkuluyordu

Bölgede etkisini hissettiren bir diğer fırtına da Marco. Karayipler'de 24 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Marco, Pazartesi günü Louisiana'ya ulaşarak yoğun yağışlara neden oldu.

Laura ve Marco'nun 48 saat arayla Louisiana'yı vurmasından endişe ediliyordu; ancak Marco'nun etkisini bir miktar azaltarak tropik fırtına düzeyine gerilediği bildirildi.

Öte yandan Laura, yalnızca 24 saatte yüzde 70 oranında güç kazanarak üçüncü kategoriden dördüncü kategoriye yükseldi. Laura'nın beşinci kategoriye geçmesinden korkuluyordu. Saatte 254 kilometre hıza ulaşan fırtınalar beşinci kategoride değerlendiriliyor.

2005 yılındaki Katrina kasırgası, ABD kıyılarına ulaşmadan önce beşinci kategoriye yükselmişti. New Orleans kentinde sel felaketine neden olan Katrina, 1800 kişinin ölümüne neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, fırtınadan etkilenmesi beklenen bölge sakinlerinin "yerel yetkililerin yönlendirmelerini dinlemelerini" söyledi.

Bölgedeki tahliye işlemleri koronavirüs salgınından da olumsuz etkilendi. Texas Valisi Greg Abbott, otellerde kalmayı göze alabilen ailelerin sosyal mesafeyi korumalarını istedi.