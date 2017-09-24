LAÜ’nün yeni öğrencileri Lefke’yi tanıyor

Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) yeni kayıt yapan öğrenciler için Telsim sponsorluğunda düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Oryantasyon Günleri Lefke ve bölgesine düzenlenen geziler ile devam ediyor.

Farklı ülkelerden LAÜ’yü tercih eden öğrencilerin üniversiteyi tanıması ve uyum sağlaması amacıyla her yıl düzenlenen “Oryantasyon Günleri” kapsamında Lefke, Gemikonağı, Soli Harabeleri, Vuni Sarayı, Cengiz Topel Anıtı ve Yeşilırmak ziyaret edildi.

Öğrenciler bölge halkı ile bir araya geldi

Gezi kapsamında organize edilen dinlenme molasında LAÜ’nün yeni öğrencilerine Kıbrıs’a özgü hellimli ve zeytinli ikramında bulunuldu. Lefke Ağaçlı Kahve ve Özpetek Restorant’ta keyifli bir mola geçiren öğrenciler, bölge halkı ile biraraya gelme fırsatı yakaladılar. Kaynaşma ortamının sağlandığı etkinlikte, öğrenciler halk ile sohbet ederek, Lefke hakkında bilgi de aldılar.

Bölge halkı ve esnafı organizasyon ile ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdiler:

Mustafa Yöney: Bölge esnafı olarak bu tür ilişkilerin kaynaşma bakımından gerekliliğine inanırım. Bölge halkı ile yeni gelen öğrencilerin bölgeyi tanıma adına üniversitenin bugün yapmış olduğu organizasyon son derece önemli. Son dört yılda yerinde yapılan çalışmalar ile üniversitenin bu derece geliştiğini görmek bizi mutlu etmektedir. Bence kasabamızın ilçe olmasında üniversitenin önemli bir rolü olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Cemal Dağtaş: Bölgemizin tanıtılması ve halkın öğrenci ile daha yakın görüşmesine olanak sağlayan yararlı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Böyle etkinlikler ile öğrenci ve halk arasında yakın bir bağ oluşuyor. Kurulduğu günden itabaren LAÜ’yü takip ediyorum. Son yıllarda zirveye ulaştığı kanısındayım.

Abdullah Ersen: Üniversitenin gelişiminden çok memnunum. Bugün üniversitenin yeni öğrencileri ile biraraya geldik. Öğrenciler ile sohbet etme imkanı bulduğumuz etkinlikte, bölgemizi anlatma fırsatı bulduk.

Tamer Dayıoğlu: LAÜ’nün olumlu gelişmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği adına Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’in bu başarılarını kutlarım. Bizim görevimiz bu gibi oryantasyon gezilerinde üniversiteye destek vermek ve dolayısyla LAÜ’nün güçlenmesini sağlamaktır.

LAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ise, Lefke ile ilgili görüşlerini şu şekilde belirttiler:

Mustafa Emre Çilingir: Ankara’dan geliyorum. LAÜ’de Hukuk bölümüne kaydımı yaptım. Üniversitemizin bize sunmuş olduğu karşılama sayesinde KKTC’ye ilk kez gelen biri olarak hiç sorun yaşamadım. Görevli öğrenciler bize çok yardımcı oldular. Büyükşehirden geldiğim için Lefke’nin sakin ve huzurlu ortamını çok beğendim. Lefke halkı ve işletme sahipleri çok sıcak kanlı.

Sabina Dzhumalieva: Kırgızistan’dan geliyorum. Öncelikle Lefke’yi çok beğendim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Oryantasyon Günleri’nde çok iyi arkadaşlıklar edindim. Karşılama ekibi ve tanıştığımız bölge halkı bizi çok iyi ağırladı. Kendimizi evimizde hissetirdikleri için herkese çok teşekkürler.

Simge Öven: Gastronomi eğitimi almak üzere Antalya’dan geliyorum. Karşılama ile başlayan ve yeni arkadaşlıklar edinmemize olanak sağlayan etkinliklerimiz güzel geçiyor. Soli Harabelerini, Lefke Barajını gezerek Lefke’yi ve bölgesini tanıma fırsatımız oldu. Bize ikram edilen hellimli ve zeytinlinin lezzetini çok beğendim. Ayrıca içtiğimiz ev yapımı portakal limonatısının tadı harikaydı.

Selin Çoşkun: İzmir’den LAÜ’yü tercih ederek İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nü kazandım. Adaptasyon programı bizler için verimli geçiyor. Görevli öğrenci arkadaşlarımız gerek kayıt gerekse konaklama sürecinde bizlere çok yardımcı oldular. Çarşı merkezinde organize edilen dinlenme molasında Kıbrıs’a özgü ikramlıkları tatma fırsatı bulurken, sıcak kanlı bölge halkı ile de sohbet ettik.

Piro Esen: Manisa’dan geldim. Beklentilerimin üzerinde bir ilgi ile karşılandım. Esnaf ve bölge halkı çok güzler yüzlü. Halkla iç içe olan bir mekanda bizler için güzel düşünülmüş bu organizasyon için teşekkür ederim.