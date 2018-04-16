LAÜ’nün Bahar Söyleşileri başlıyor...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ’de Bahar Söyleşileri” kapsamında ünlü oyuncu, yazar, sunucu Saba Tümer LAÜ’nün konuğu olacak.

“Ne Var Ne Yok”, “Saba Tümer İle Bu Gece”, “Lütfen Bu Konuya Girmeyelim”, “Haberiniz Var mı?”, “Yok Daha Neler” programların sunuculuğunu üstlenen Tümer, şu an “Saba ile Oyuna Geldik” adlı programını sunuyor.

“Başrolde Aşk”, “Halil İbrahim Sofrası”, “Sen Harikasın” dizilerinde rol alan ve ayrıca “21 Günde Mutluluk” kitabının yazarı olan Tümer, LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 3 Mayıs Perşembe günü saat 15:00’da gerçekleşecek söyleşide hayranları ile bir araya gelecek.