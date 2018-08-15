LAÜ’den Merve bombası

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar Ligi ekiplerinden Lefke Avrupa Üniversitesi, ülkemizin yetiştirdiği önemli isimlerinden Merve Çelebi’nin transferinde mutlu sona ulaştı. Son iki yıldır formasını giydiği Gazi Mağusa Belediyesi Çamlık Spor ile elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren, Türkiye Plaj Voleybolu Ligi’ne damgasını vuran Merve Çelebi yeni sezonda LAÜ’nün başarısı için ter dökecek. Çelebi’nin bugün LAÜ’ye resmi imzayı atması bekleniyor.