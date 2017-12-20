LAÜ’den ilk galibiyet: 85-70

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi 2’nci hafta mücadelesinde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Koopspor, LAÜ Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen karşılaşma sonunda rakibini 85-70’lik skorla mağlup eden LAÜ sezonun ilk galibiyetini aldı.

LAÜ’de Ben Lawson 22, Peter Olisemeka 18 sayı ile galibiyete katkı koyarken, Koopspor’dan Kambala 22, DerekWilliams ise 14 sayılık performans gösterdiler ancak bu performans takımlarının galip gelmesine yeterli olmadı. Sezona GAÜ galibiyeti ile başlayan Koop, ikinci haftada ilk yenilgisini yaşamış oldu.