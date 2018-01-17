LAÜ’den çıkış yok: 75-67

İÇ SAHADA YENİLMEDİ… Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde Lefke Avrupa Üniversitesi, ligin ikinci devresine galibiyetle başladı. Girne Üniversitesi’ni konuk eden LAÜ, evinde bir galibiyete daha imza attı. LAÜ elde ettiği galibiyetle bu sezon iç sahada oynadığı üçüncü maçını da galibiyetle noktalamış oldu

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde 6’ncı hafta mücadelesinde Lefke Avrupa Üniversitesi, Girne Üniversitesi’ni konuk etti. Karşılaşmayı 75-67’lik skorla kazanan LAÜ, bu sezon iç sahada oynadığı üçüncü maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. Girne Üniversitesi ise bu sezonki 4’üncü yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmanın ilk periyodu çekişmeli geçerken LAÜ 25-22 üstünlük sağladı. Aradaki farkı ikinci periyotta biraz daha açan LAÜ, soyunma odasına 45-35 önde girdi. Üçüncü periyotta farkı koruyan LAÜ, son periyotta rakibinin 15-10’luk üstünlüğüne rağmen karşılaşmayı 75-67 kazandı.

Öne çıkanlar

Karşılaşmada kaydettiği 26 sayı ile LAÜ’den Lawson hem takımının hem de maçın en skorer ismi oldu. Lawson’a takım arkadaşı Douglas 17 sayı ile eşlik ederken, Peter 16 sayı ile skora katkı koydu. Girne Üniversitesi’nden Xavier Smith’in kaydettiği 20 sayı takımının galip gelmesi için yeterli olmadı.

SALON: LAÜ Spor Salonu

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü

LAÜ: Jovante Douglas (17), Doğukan Nişancı, Mehmet Ali Erenay, Kemal Sanıvar (2), Mustafa Kılıçaslan, Doğukan Demirman (4), Hasan Kasap, Peter Olisemeka (16), Aytaç Çavuş, Onat Serin, Berk Argın (10), Ben Lawson (26)

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Benon Selengin (7), Niksa Nikolic (13), Mert Güçer (3), Hüseyin Çağsın, Hamit Çeliktaşlılar (4), Fehmi İpar (14), Xavier Smith (20), Batu Aybars, Osman Barışsever (2), Willie Clayton (2), Günay Ertopaloğlu (2), Doğukan Doğu

PERİYOTLAR: 25-22, 45-35 (20-13), 65-52 (20-17), 75-67 (10-15)